Петербурженка рассказала о предложении проголосовать за своих родителей, в УИК это отрицают

Главный редактор издания "Новый проспект" Анна Невская 26 июня написала в Facebook, что в УИК 398, куда она пришла голосовать, члены комиссии предложили ей заполнить бюллетени и за своих близких:

"Только что в родной УИК мне предложили проголосовать не только за себя, но и за брата с родителями. Ну все понятно, в общем".

Невская сообщила ЗАКС.Ру, что находилась на участке около 15 минут и все это время там присутствовало только два человека: мужчина и женщина. Их имена и должности в комиссии журналистка не знает. Наблюдателей, по ее словам, на участке в тот момент не было.

- Фраза [о голосовании за своих родственников] прозвучала дважды. Я им ответила, что они сами потом проголосуют, - рассказала журналистка.

Председатель УИК 398 Кира Ракчеева подтвердила ЗАКС.Ру, что избирательница Невская у них голосовала, но заверила, что незаконных предложений со стороны членов комиссии поступать не могло.

- Сейчас [в интернете] много всякого бреда пишут. Писали, что 401-я комиссия не работала (УИК 398 и 401 находятся в одном здании - ЗАКС.Ру). Но это не так, они были открыты с самого утра. Советуем вам не реагировать на эту информацию. У нас хорошая школа, и хорошая комиссия. Вы можете приехать и убедиться в этом, - прокомментировала Ракчеева.

Она рассказала, что большую часть рабочего дня была на своем рабочем месте и не верит, что кто-то мог сделать подобное предложение даже в ее отсутствие.