УИК №419 не проставил отметки в списках избирателей о проголосовавших на дому - их должно быть 350 человек

Участковая избирательная комиссия №419 провела голосование по поправкам в Конституцию вне помещения 25 и 26 июня, сообщила ЗАКС.Ру Мария Негляд. Она уточнила, что за эти дни проголосовало около 350 человек. Ходили члены комиссии к избирателям в общежитие, рассказала Негляд:

⁃ Как сказали, чтобы рассасывались [потоки избирателей], чтобы не в один день приходили. У нас общежитие. Мы обзванивали людей, и некоторые приходили, а те, которые не могут прийти, бабушки, дедушки [к ним ходили на надомное], - рассказала секретарь комиссии.

При этом, никакие отметки о проголосовавших вне помещения в списках избирателей на самом участке члены УИК не проставили, сказала секретарь комиссии. По ее словам, комиссия и не знала, что необходимо делать какие-то отметки.

Согласно принятому Центральной избирательной комиссией Порядку голосования, члены УИК перед выходом на надомное голосование должны проставить отметить в списке избирателей имена тех, к кому отправляются. При возвращении на участок члены комиссии также должны пометить в списках, кто в итоге проголосовал.

Председатель УИК №419 Адександр Фёдоров назвал отсутсвие необходимых пометок "мелочью". Член ТИК №11 с правом совещательного голоса Марина Молдавская заявила ему, что отметки обязательны, чтобы уже проголосовавший дома человек, не смог сделать это повторно на участке.

⁃ 350 человек у вас может прийти... - начала Молдавская.

⁃ И все 350 человек придут второй раз? - сказал Фёдоров.

Секретарь комиссии обещала, что сегодня же все отметки будут проставлены. До этого их планировали сделать 1 июля, заявила Негляд.

Отметим, корреспондент ЗАКС.Ру принимал участие в голосовании на дому - за час членам избиркома удалось обойти пять квартир. Всего комиссия работает 12 часов в день: с 8:00 до 20:00 часов. Объявить о выходе на голосование вне помещения комиссия должна за полчаса.

София Саттарова