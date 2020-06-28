Активисты проинспектировали Садовую улицу и остались не удовлетворены увиденным

Представители общественных движений "Красивый Петербург" и "Центральный район за комфортную среду обитания" совершили рейд по Садовой улице, проводимый ежегодно. Как и прежде, их интересовала уличная реклама, незаконная торговля, запаркованность, состояние старинных домов и элементов благоустройства.

Несмотря на то, что парковаться стали меньше и исчезла передвижная реклама, большинство проблем остались прежними: штукатурка осыпается, на тротуарах ведется торговля без лицензии.

"Несмотря на использование "антивандальных" покрытий до сих пор продолжается массовая оклейка поверхностей мусорными объявлениями. Попытка оборачивать водосточные трубы плёнкой привела к тому, что под ней скапливается влага и появляется коррозия, не говоря об эстетическом виде такого решения. Рельефные покрытия столбов со знаками и светофорами также не препятствуют всей расклейке", - также говорится в отчете о мероприятии.

Активистам удалось зафиксировать более сотни нарушений на участке от Невского проспекта до Сенной площади, которые попадут в ближайшем времени в официальные запросы по адресу профильных ведомств.