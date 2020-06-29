За четыре дня в Петербурге проголосовали почти 1,5 млн человек

В период с 25 по 29 июня во всероссийском голосовании по одобрению поправок в Конституцию принял участие 1 483 861 человек, сообщила ЦИК.

Это 38,5% от общего числа избирателей в регионе. По данным Горизбиркома, на начало 2020 года избирательным правом в Петербурге обладал 3 846 221 человек.

Всего в России за первые четыре дня приняли участие в плебисците более 40,4 млн человек.

Напомним, всероссийское голосование по "обнулению" президентских сроков Владимира Путина и другим поправкам в Конституцию состоится до 1 июля включительно.