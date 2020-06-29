"Вот такие прозрачные выборы": Жителю Новосибирской области удалось проголосовать за себя и родных

Проживающему в новосибирском городе Искитим мужчине удалось проголосовать по поправкам в Конституцию за себя и всю свою семью, уведомляет "Весь Искитим".

Процесс проходил в частном доме, расположенном на улице Клары Цеткин, куда всем составом приехали члены территориального избиркома. По документам дом записан на Елизавету Дедигурову - в нем прописана она, её супруг, сын, дедушка и мать. 27 июня хозяйка недвижимости узнала, что дедушка подал бюллетени за себя и оставшихся четырех родных, а комиссия их все приняла.

"И странно больше то, что не дедушка проголосовал, а то, что у него приняли эти голоса", - поделилась своим видением ситуации Дедигурова.

В ответ на обозначенный недочет на горячей линии ЦИК женщину известили о фиксации правонарушения, рекомендовав обратиться в ТИК.

"Сегодня пойду и спрошу, почему без паспортов дедушка проголосовал за нас. А если бы он проголосовал за всю улицу? За все 60 домов. Вот такие прозрачные выборы - не требуется ни паспортов, ничего", - сетует Дедигурова.