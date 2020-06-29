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16:57

Эсеры обратятся в СК после скандала с предполагаемым "вбросом" на УИК №505

фото ЗакС политика Эсеры обратятся в СК после скандала с предполагаемым "вбросом" на УИК №505

Лидер петербургских справедливороссов Марина Шишкина выступила с публичным заявлением, посвященным скандалу в УИК №505 Калининского района, двух членов которой исключили из комиссии после появления видео с предполагаемыми вбросами бюллетеней. Речь идет о Наталье Власюк ("Единая Россия") и представителе от "Справедливой России" Екатерине Аванькиной.

"Мы считаем недопустимым грубое вмешательство в процесс волеизъявления граждан, вместе со всеми здоровыми силами города мы продолжаем на всех уровнях отстаивать чистоту выборов и решительно бороться с фальсификаторами результатов плебисцитов и референдумов. Несмотря на то, что Екатерина Аванькина, подозреваемая в махинациях с бюллетенями, не является членом "Справедливой России", случившееся – безусловное пятно на репутации нашей партии", - гласит позиция политика.

Коллеги Шишкиной планируют обратиться в следственные органы с тем, чтобы те дали правовую оценку действиям двух женщин на видеозаписи, послужившей причиной скандала. В случае, если вбросы докажут официально, лидер городских эсеров будет настаивать на более строгой кадровой политике в отношении представителей СР в УИКах.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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