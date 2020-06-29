На избирательном участке в Петербурге заметили ящики с маркировкой другого УИК

Вечером 29 июня на территории избирательного участка № 1428 (Невский район) стояли два ящика с маркировкой УИК № 428 (Калининский район). Это запечатлел на фото и видео член комиссии № 1428 с правом решающего голоса Михаил Меньков.

Оба ящика были опечатаны, в них находились бюллетени. Меньков пояснил ЗАКС.Ру, что они использовались во время придомового голосования.

"На мой взгляд, эти ящики должны быть признаны недействительными и уничтожены. Таким образом, часть голосов избирателей, которые находятся в них, должны быть убраны", - прокомментировал Меньков.

Судя по видео, которое снял член комиссии, в конце рабочего дня на участке помимо него находились заместитель председателя и секретарь УИК 1428, а также наблюдательница от Общественной палаты.