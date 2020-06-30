Памфилова призналась, что "тысячу раз" хотела уйти с поста главы ЦИК

Глава Центризбиркома Элла Памфилова в интервью Владимиру Познеру на Первом канале рассказала, что у нее много раз появлялось желание покинуть свой пост.

"Тысячу раз появлялось, тысячу раз", - сказала Памфилова.

При этом Памфилова заявила, что ей никогда не было стыдно за свою работу, и она ни разу не предложила сотрудникам ЦИК пойти на сделку с совестью. По ее словам, она ни разу не позволяла себе и им пойти против закона, и ЦИК четыре года идет "как локомотив, никуда не сворачивая".

По мнению Памфиловой, за последние четыре года ЦИК многое удалось сделать, например – внедрить современные технологии в процесс выборов. В том числе – видеонаблюдение, QR-коды, "мобильный избиратель". При этом Памфилова отметила, что проблем "выше крыши", и "люди разные".

"Я всегда говорю: коллеги, все тайное всегда станет явным. Исходя из этого, я уверена, что все то, что мы делаем, нацелено именно на то, чтобы в России была система избирательная, достойная России", - подчеркнула Памфилова.

В России идет голосование по поправкам в Конституцию, основное назначено на 1 июля.