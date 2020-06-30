18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:19

Памфилова призналась, что "тысячу раз" хотела уйти с поста главы ЦИК

фото ЗакС политика Памфилова призналась, что "тысячу раз" хотела уйти с поста главы ЦИК

Глава Центризбиркома Элла Памфилова в интервью Владимиру Познеру на Первом канале рассказала, что у нее много раз появлялось желание покинуть свой пост.

"Тысячу раз появлялось, тысячу раз", - сказала Памфилова.

При этом Памфилова заявила, что ей никогда не было стыдно за свою работу, и она ни разу не предложила сотрудникам ЦИК пойти на сделку с совестью. По ее словам, она ни разу не позволяла себе и им пойти против закона, и ЦИК четыре года идет "как локомотив, никуда не сворачивая".

По мнению Памфиловой, за последние четыре года ЦИК многое удалось сделать, например – внедрить современные технологии в процесс выборов. В том числе – видеонаблюдение, QR-коды, "мобильный избиратель". При этом Памфилова отметила, что проблем "выше крыши", и "люди разные".

"Я всегда говорю: коллеги, все тайное всегда станет явным. Исходя из этого, я уверена, что все то, что мы делаем, нацелено именно на то, чтобы в России была система избирательная, достойная России", - подчеркнула Памфилова.

В России идет голосование по поправкам в Конституцию, основное назначено на 1 июля.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

12:26 Путин обратится к россиянам накануне последнего дня голосования по поправкам

11:49 Парфенов впечатлился безграмотностью бюллетеня на голосовании по поправкам

11:17 Шлосберг отклонится от позиции Явлинского на голосовании по поправкам

29 июня, 22:42 Горизбирком заявил, что на УИК № 2206 было не двойное голосование, а ошибка из-за усталости

29 июня, 21:35 Горизбирком получил 52 обращения за пятый день голосования по поправкам в Конституцию

29 июня, 20:32 На избирательном участке в Петербурге заметили ящики с маркировкой другого УИК

29 июня, 20:27  Копицентр OQ отказался печатать Вишневскому футболку на тему "обнуления"

29 июня, 19:59 Ройзман о голосовании по поправкам: Ноги не должны бежать впереди головы

29 июня, 19:31 Удальцов: В глазах миллионов россиян Путин уже проиграл

29 июня, 19:26 В центре Петербурга члена УИК не подпустили к переносной урне после придворового голосования


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
12:26 Путин обратится к россиянам накануне последнего дня голосования по поправкам

12:06 Ольгу Смирнову задержали за февральскую акцию против поправок в Конституцию

11:50 Глава Минпросвещения: Дети 1 сентября пойдут в школу

11:49 Парфенов впечатлился безграмотностью бюллетеня на голосовании по поправкам

11:19 Памфилова призналась, что "тысячу раз" хотела уйти с поста главы ЦИК

11:17 Шлосберг отклонится от позиции Явлинского на голосовании по поправкам

10:32 В России насчитали 6693 новых случая заражения коронавирусом

10:28 Верховный суд отложил заседание по иску экс-главы Чувашии к Путину

9:58 На Пискаревском проспекте загорелся таможенный склад

9:18 В России во время карантина сократили 680 тысяч работников

29 июня, 22:42 Горизбирком заявил, что на УИК № 2206 было не двойное голосование, а ошибка из-за усталости

29 июня, 21:35 Горизбирком получил 52 обращения за пятый день голосования по поправкам в Конституцию

29 июня, 20:59 Активисты уличили комитет Смольного в завозе отходов на свалку в Кировском районе

29 июня, 20:33 Идрисов отрицает обвинения фонда "Русь сидящая" в оказании платных услуг

29 июня, 20:32 На избирательном участке в Петербурге заметили ящики с маркировкой другого УИК

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru