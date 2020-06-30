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14:52

Дмитриева настаивает на увеличении финансирования науки

фото ЗакС политика Дмитриева настаивает на увеличении финансирования науки

Петербургский депутат Оксана Дмитриева выступила на Московском экономическом форуме со своими соображениями относительно диверсификации экономики в государственном масштабе. По ее мнению, только по удачному стечению обстоятельств у страны получается справляться с последствиями пандемии коронавируса -  "потому, что оно было, к счастью, недооптимизировано". С наукой ситуация, на ее взгляд, не менее сложная - при серьезнейшем значении для Дмитриевой этого сектора экономики.

"Сейчас много говорится о поддержке и развитии IT -технологий, всей этой сферы, что правильно. Но вместе с тем, нужно увеличивать финансирование науки в целом. Биомедицина, биофизика, и так далее. Полагаю, что меры, которые сейчас предлагаются для поддержки IT, необходимо распространить на передовую науку в целом", - приводит цитату петербурженки ее пресс-служба.

По мнению Дмитриевой, невозможно составить конкуренцию на мировом рынке "мозгов" без дополнительных трат на перечисленные цели.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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