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20:22

Петербургские сотрудники Минобороны стали фигурантами уголовного дела

фото ЗакС политика Петербургские сотрудники Минобороны стали фигурантами уголовного дела

В рамках нового уголовного дела о взятках против сотрудников стройнадзора Минобороны по двадцати петербургским адресам силовики 30 июня провели обыски, передает ТАСС. Агентству доподлинно известно, что фигурантами стали начальник 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора и его подчиненные.

Расположенный возле Витебского вокзала, 103-й отдел специализируется на выдаче разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию подведомственных зданий.

О задержаниях пока ничего не сообщается.

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