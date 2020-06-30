Глава УИК №1827 с бумагами комиссии спряталась от сотрудника ТИКа в туалете

Председатель участковой избирательной комиссии №1827 Наталья Николаева отказалась ознакомить члена территориального избиркома №9 Игоря Клопкова с документацией своей комиссии, рассказал ЗАКС.Ру сам Клопков. По его словам, он объезжал избирательные участки своего ТИК и просил председателей ознакомить его с актами о количестве выданных бюллетеней и другими документами. С такой же просьбой он обратился к Николаевой, когда прибыл на ее участок 30 июня, рассказал Клопков. Председатель пролистала перед ним книгу со списком избирателей, сообщил член ТИК.

Он добавил, что также у Николаевой была некая папка с документами и надписью "УИК 1827". С ней член ТИК, по его словам, также захотел ознакомиться, как и со списком посетителей - председатель сразу начала что-то писать в бумагах.

- Она взяла ручку и начала что-то там исправлять при мне, что-то писать. Я ей говорю: "Что вы пишите? Я прошу вас предъявить, не надо там что-то писать". Тогда она побежала с этой папкой, с ручкой в туалет и сидела там минут 5, - рассказал Клопков.

Согласно предоставленной видеозаписи, после выхода из туалета Николаева объяснила свои действия тем, что ей необходимо было умыться из-за того, что она переволновалась. Бумаги же она "бросить" на столе не могла, заявила председатель. При этом, как отметил Клопков, в помещении УИК находились еще члены комиссии, которые могли проследить за сохранностью документов.

Он добавил, что составил акт о том, что ему отказались выдать документы. Также член ТИК направил жалобу в Центральную избирательную комиссию.

София Саттарова