ЦИК: Явка по РФ на голосовании по Конституции за 6 дней составила 55,22%

Центральная избирательная комиссия опубликовала у себя в Telegram-канале данные по явке на общероссийском голосовании по внесению корректив в действующую Конституцию.

"Включён счëтчик явки по стране. 55,27% на 10:00 утра 1 июля", - отчитались в ЦИК.

Днем ранее Центризбирком уведомил общественность о том, что в плебисците поучаствовали 1,882 млн петербуржцев - это около 47% избирателей.

1 июля, напомним, является финальным днем общероссийского голосования по изменению Основного закона страны.

Процесс проходит не без эксцессов. К примеру, днем ранее в Петербурге на избирательном участке №2191 в конфликте с полицейскими серьёзно пострадал журналист "Медиазоны" Давид Френкель. О мнениях сторон, участвовавших в инциденте, узнал ЗАКС.Ру.