Беглов о нападении на Френкеля: Многие устали, у каждого свой характер, свой настрой

Губернатор Петербурга Александр Беглов утром 1 июля прокомментировал журналистам ситуацию с фотокорреспондентом "Медиазоны" Давидом Френкелем, которому накануне полицейский сломал руку на территории УИК № 2191. Видео заявления градоначальника опубликовал Telegram-канал "Ротодна".

"Очень, конечно, печально, что Давид получил травму. Материалы переданы в Следственный комитет. Но хотел бы отметить, что многие устали, у каждого свой характер, у каждого свой эмоциональный настрой. Бывает излишняя рьяность, одержимость, избыточный энтузиазм. Мы все люди, мы все живые — бывает", - прокомментировал Беглов.

Вместе с тем, он отметил, что уже были зафиксированы случаи провокаций против членов избирательных комиссий. По словам губернатора, к счастью, в Петербурге таких случаев немного.

"Я уверен, надеюсь, что голосование пройдёт нормально, спокойно, безопасно — это, наверное, самое главное", - добавил Беглов.

О ситуации на УИК № 2191, где председатель избиркома отказывалась выставлять на всеобщее обозрение урны для переносного голосования, читайте в материале ЗАКС.Ру.

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