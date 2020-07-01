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10:46

Беглов о нападении на Френкеля: Многие устали, у каждого свой характер, свой настрой

фото ЗакС политика Беглов о нападении на Френкеля: Многие устали, у каждого свой характер, свой настрой

Губернатор Петербурга Александр Беглов утром 1 июля прокомментировал журналистам ситуацию с фотокорреспондентом "Медиазоны" Давидом Френкелем, которому накануне полицейский сломал руку на территории УИК № 2191. Видео заявления градоначальника опубликовал Telegram-канал "Ротодна".

"Очень, конечно, печально, что Давид получил травму. Материалы переданы в Следственный комитет. Но хотел бы отметить, что многие устали, у каждого свой характер, у каждого свой эмоциональный настрой. Бывает излишняя рьяность, одержимость, избыточный энтузиазм. Мы все люди, мы все живые — бывает", - прокомментировал Беглов.

Вместе с тем, он отметил, что уже были зафиксированы случаи провокаций против членов избирательных комиссий. По словам губернатора, к счастью, в Петербурге таких случаев немного.

"Я уверен, надеюсь, что голосование пройдёт нормально, спокойно, безопасно — это, наверное, самое главное", - добавил Беглов.

О ситуации на УИК № 2191, где председатель избиркома отказывалась выставлять на всеобщее обозрение урны для переносного голосования, читайте в материале ЗАКС.Ру.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


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Рейтинг персон


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