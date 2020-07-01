Миненко рассказал о последних жалобах, поступающих в Горизбирком

Председатель Горизбиркома Виктор Миненко на пресс-конференции, приуроченной к последнему и решающему дню голосования по поправкам в Конституцию, сообщил, что за июнь его ведомство получило около 350 обращений от граждан. При этом почти половина из них, 172, по словам чиновника, "не содержит информации о нарушениях или упущениях". В 77 случаях нарушения не потвердились, а оставшиеся 72 эпизода пока проверяются.

Кроме того, Миненко заверил, что ГИК обладает богатым кадровым резервом для случаев форс-мажора (около 10 тысяч человека). Всего в ходе плебисцита потребовалось найти замену для 1175 членов избирательных комиссий разного уровня ("причины могут быть разные, просто отказ, или это могут быть болезни").

Скандал с нападением полицейских на журналиста Давида Френкеля и нанесением ему травмы главный по выборам в Петербурге человек прокомментировал лаконично:

- Этот случай действительно не красит, и участок не красит наш славный город, но тем не менее есть обстоятельства, в которых должны разобраться правоохранители, опираясь на нормы действующего законодательства.

По данным Миненко, за все время подготовки и проведения голосования к порядку направления наблюдателей от Общественной палаты не было никаких нареканий: "все желающие могли зарегистрироваться".

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