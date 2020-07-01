На Дворцовой площади начался флешмоб против поправок в Конституцию

Уличная акция "Стоп поправки" началась на Дворцовой площади в Петербурге под проливным дождем, передает корреспондент ЗАКС.Ру. На площади находятся около ста человек, включая прохожих и сотрудников СМИ.

Участники мероприятия рассказали присутствующим, почему они выступают против изменения Основного закона страны. По словам некоторых из них, есть позитивные поправки, но "обнуление" президентских сроков Владимира Путина они поддержать не готовы.

По периметру площади заняли свои позиции автомобили полиции и Росгвардии. Сотрудники МВД предупредили присутствующих, что мероприятие может расцениваться как несанкционированное и могут последовать задержания. Пока же попыток отправить кого-то в автозак не предпринимается.

Активисты с плакатами встают на большом расстоянии друг от друга в разных частях Дворцовой площади.

София Саттарова