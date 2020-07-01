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17:33

Шишлов просит Миненко и Башкетову помешать распространению коронавируса среди членов избиркомов

фото ЗакС политика Шишлов просит Миненко и Башкетову помешать распространению коронавируса среди членов избиркомов

Петербургский омбудсмен Александр Шишлов, встревоженный сведениями о заражениях в ТИК №5 и УИК №253, написал обращение к главному санитарному врачу города Наталии Башкетовой и главе Горизбиркома Виктору Миненко, в котором просит принять все возможные меры для того, чтобы остановить распространение коронавируса. В первом из упомянутых случаев диагноз подтвердился, во втором - результат теста еще ожидается.

Шишлов уверен, что необходимо как можно скорее отправить на карантин всех людей, контактировавших с заболевшими членами избиркомов. Кроме того, по мнению уполномоченного по правам человека, требуется проверить поступившую через социальные сети информацию о случаях заражения членов ТИК №14, УИК №2208 и №2211 и проверить сведения о пренебрежении санитарно-эпидемиологическими правилами на нескольких участков для голосования.

О том, как оно проходит, читайте в репортажах ЗАКС.Ру.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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