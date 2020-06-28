День четвертый: Проклятье списков избирателей

В четвертый день голосования по поправкам в Конституцию проявилась очередная проблема плебисцита: незаполнение или недоступность списков избирателей. Члены нескольких участковых комиссий рассказали, что в их УИК в этих книгах не ставят отметки напротив тех людей, кто проголосовал вне помещения: на дому или во дворе. Члены некоторых других комиссий не могут получить доступ к спискам избирателей - если их с ним и знакомят, то только пролистывая страницы.

"Мелочи" голосования

Член территориальной избирательной комиссии №11 с правом совещательного голоса Мария Молдавская рассказала ЗАКС.Ру, что участковый избирком №419 в первые два дня голосования прошел по квартирам более 300 человек и собрал их мнения в бюллетенях. Отметки же о проголосовавших на дому в списке избирателей на самом участке никто не поставил, заявила Молдавская.

Это ЗАКС.Ру 28 июня подтвердили и секретарь УИК Мария Негляд, и председатель комиссии Александр Федоров. Негляд также сообщила, что 25 и 26 июня комиссия отправилась на надомное голосование. За оба дня таким образом в плебисците поучаствовало около 350 человек. По словам секретаря, комиссия не знала, что отметки необходимо ставить сразу.

Согласно принятому Центральной избирательной комиссией Порядку проведения голосования, члены УИК перед выходом на голосование вне помещения должны отметить в списке избирателей, к кому они идут (п.9.7). При возвращении обратно также отмечается, кто в итоге проголосовал, а кто - нет:

"9.13. Члены участковой комиссии с правом решающего голоса, выезжавшие (выходившие) по обращениям участников голосования, в соответствующей графе списка участников голосования на основании заявлений о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования с подписями участников голосования делают особую отметку о том, что участник голосования проголосовал вне помещения для голосования, а также ставят свои подписи".

УИК №419 с этими пунктами видимо не знаком. Секретарь участковой комиссии на замечание Молдавской заявила, что все необходимые отметки поставят в последний день голосования.

- Мы первого будем их вносить, - сообщила Негляд.

- Они в эти дни могут прийти к вам и проголосовать второй раз, - возразила член ТИК.

- Нет... А как? - удивилась секретарь.

- У вас же там не отмечено, что он уже приходил.

- Всё! Это мелочи, - захотел завершить дискуссию председатель УИК Федоров.

- Мелочь? 350 человек у вас может прийти… - не успокаивалась Молдавская.

- Ну и что? - прервал ее Федоров, - И все 350 человек придут второй раз? Вы что смеетесь? Будем сравнивать и не досчитаем в конце концов их.

- А как вы их не досчитаете? У вас будут бюллетени просто лежать и всё.

В итоге Негляд заявила, что сегодня же все отметки будут проставлены.

Похожая ситуация сложилась в УИК №2192, о чем ЗАКС.Ру рассказал член комиссии от "Яблока" Федор Пошман. Он сообщил, что вместе с другими членами избиркома ходил на голосование на придомовой территории. Тогда проголосовавших на улице было от 1 до 6 человек, заявил Пошман. Когда же он не принимал участие в этом голосовании, члены УИК пришли более чем со 170 бюллетенями, отметил "яблочник". При этом, по его словам, никакие отметки в списках избирателей ни разу не проставляли - якобы вышестоящая территориальная комиссия распорядилась не делать этого до 30 июня:

"На все мои вопросы секретарь и председатель УИКа отвечали что это устное распоряжение куратора из ТИКа", - сообщил Пошман.

Не поставили отметок в списки избирателей о плебисците вне помещения для голосования в УИК № 575, заявила член комиссии Анна Павлова. По ее словам, вне помещения голосование по Конституции проводили и 25, и 26 июня. Павлова считает, что так можно провести фальсификации, пишет "Фонтанка.ру". По данным издания, в УИК 27 июня приехал сотрудник территориального избиркома и составил акт об отсутствии особых отметок в списке избирателей. Также Павлова указала на плохую фиксацию пломб на переносных ящиках.

Пресс-секретарь Санкт-Петербургской избирательной комиссии Григорий Марголин-Каганский в вечернем брифинге 28 июня заявил, что ГИК проверил участковую комиссию - к тому моменту все было в порядке.

- Претензии, которые предъявила член комиссии в данном случае, с точки зрения закона, несостоятельны. Ящики для голосования были опломбированы пломбами с уникальными номерами. Даже если лента с печатью отклеилась, безопасность бюллетеней вполне обеспечена. Понятно, что, когда проводилась проверка, уже все было опечатано в полном соответствии с двойной защитой. Отметки в списках избирателей были проставлены на момент проверки. Порядок не говорит о том, что они проставляются мгновенно, - заявил представитель Горизбиркома.

По его словам, главное - чтобы не было двойного голосования. В данном случае этого не произошло, уточнил Марголин-Каганский.

Впрочем, проблема с отметками о проголосовавших вне помещений участков не повсеместна. ЗАКС.Ру присутствовал на голосовании во дворах, организованных участковыми комиссиями №№1959 и 1620. Там члены комиссии с уличных участков были на связи с коллегами в помещении. Например, председатель УИК №1620, находясь на голосовании на улице, отзванивался в комиссию после каждого принявшего участие в плебисците избирателя и сообщал его данные. Принимал он и аналогичные звонки из помещений участковой комиссии.

Доступ ограничен

Павлова столкнулась и с другой проблемой: она просила председателя УИК №575 Александра Усачева выдать ей копии документов с заседаний комиссии и копии актов по общероссийскому голосованию. По информации СМИ, бумаги член комиссии так и не получила, а за излишний энтузиазм была вытолкана из помещения.

Все книги со списками избирателей 28 июня отказался показать члену УИК №1636 Евгению Огурцову председатель этой комиссии Анатолий Корягин. Огурцов рассказал ЗАКС.Ру, что 26 июня обнаружил: в выписке о получении бюллетеней общее число составляет около 490 бумаг. В списках же избирателей подписи стоят только напротив 78 фамилий, еще 85 отметок о проголосовавших вне помещения, заявил член УИК. Куда делись еще более 300 бюллетеней, неизвестно. Огурцов считает, что таким образом могут готовиться фальсификации.

Председатель УИК Корягин в разговоре с ЗАКС.Ру это обвинение опроверг. По его словам, во время подсчета Огурцова бюллетени еще находились у взявшего их члена комиссии. Однако, от просмотра списка избирателей Корягин Огурцова отстранил. Председатель заявил, что член УИК отвечает за одну книгу со списком граждан - вот ее может спокойно смотреть. Остальные же ему недоступны, потому что Огурцов сам отказался работать 25-30 июня, пояснил глава УИК. По его словам, к 1 июля член комиссии получит доступ к спискам. Пока же ему одну из книг пролистали - значит, ознакомили, уверен председатель участковой комиссии.

Он не позволил взять в руки списки избирателей и членам ТИК №18 с правом совещательного голоса Владимиру Томпакову и Ольге Хмелевской, которые вместе с Огурцовым пришли на УИК 28 июня. Председатель участковой комиссии и представители территориального избиркома долго спорили, есть ли у последних полномочия получить доступ к спискам. Томпаков настаивал на превосходстве федерального закона об основных гарантиях избирательных прав (67-ФЗ), в котором сказано, что член комиссии с правом совещательного голоса вправе знакомиться с документами, которые касаются выборов и референдумов (п.23 ст.29). Корягин же утверждал, что в порядке проведения голосования по Конституции нет ни слова об этом - поэтому списки он не покажет.

Активное участие в дискуссии принимал один из наблюдателей, который постоянно (и громко) просил присутствующих держать дистанцию, заявил, что не обязан носить бейдж наблюдателя, переспрашивал ФИО пришедших посмотреть списки, но отказался называть себя. Инкогнито раскрыл председатель УИК по просьбе членов ТИК - Руслан Быков. Он утверждал, что корреспондент ЗАКС.Ру не имеет права вести аудиозапись без разрешения, а сам, судя по всему, не знал, что видеосъемку может осуществлять только из специально отведенного под это место.

Так и не получив желаемого Огурцов написал жалобу на отказ предоставлять ему списки избирателей и потребовал восстановить его права как члена УИК. Иначе он обратиться в следственные и правоохранительные органы, заявил член участковой комиссии в жалобе. Председатель от него бумагу принял и расписался в копии.

Проблемы с доступом к документам возникли и у члена УИК №2091 Марка Поляка. Он рассказал ЗАКС.Ру, что 25 и 28 июня ему отказали в получении актов о количестве проголосовавших за каждый день.

- Я 25 июня просил акты предоставить, мне их не предоставили. Сейчас я просил акты предоставить, мне их не предоставили. Говорят, что акты есть, но они хранятся где-то не на территории избирательного участка, поэтому предоставить их не могут сейчас. А когда потом их смогут предоставить, мне не сообщают, - сообщил Поляк.

Он добавил, что также ему не дали списки избирателей. Мотивировка отказа - решение председателя, заявил член УИК. Глава же участковой комиссии Антон Вересов запрещает его снимать на видео, рассказал Поляк:

- Согласие он мне не дал. В общем, нельзя снимать разговоры с председателем. Когда председатель отказывается принимать заявление или председатель отказывается предоставлять документы - это снимать нельзя.

Член УИК отметил, что на него уже составили два акта из-за того, что он вел видеосъемку на избирательном участке. Сам Поляк, по его словам, тоже написал заявления с требованием предоставить ему документы. На запрос от 25 июня пообещали ответить в течение 30 дней, уточнил Поляк. Приняли ли у него заявление от 28 июня, пока неизвестно.

Никита Зарецкий из УИК №1754 также сообщил о том, что ему не предоставляли копии вечерних актов и ведомость с данными о передаче бюллетеней. Причина - защита персональных данных, рассказал член участковой комиссии ЗАКС.Ру. При этом, по его словам, списки избирателей якобы показали сотруднице отдела кадров ГБОУ СОШ №320.

- У неё был список с фамилиями и инициалами сотрудников школы, с датами голосования, которых она вычеркивала, сверяясь с книгой №6 cписка прикреплённых по месту нахождения избирателей, которую любезно листал перед ней секретарь, Гладков Александр Лазаревич, ЧПРГ (член комиссии с правом решающего голоса - прим ЗАКС.Ру) УИК №1754, тоже будучи сотрудником этой школы, учитель начальных классов, и показывал персональные данные сотрудников, - рассказал Зарецкий.

Он уточнил, что ему документы все же показали - 27 июня. Уже после написания им жалобы, отметил член УИК.

Согласно информации на сайте школы №320, председатель УИК Лилиана Шуляк также сотрудница этого учебного заведения. Она является учительницей истории и обществознания.

ЗАКС.Ру обратился в Горизбирком с просьбой прокомментировать отказ нескольким членам участковых комиссий знакомиться с документами их избиркомов. Пресс-секретарь ГИК обещал дать ответ 29 июня. На брифинге же вечером 28 июня он призвал всех членов комиссий к корректности и к профессионализму.

София Саттарова