Голосование в Ленобласти отличает рекордная явка

В Ленинградской области такой высокой явки, как на текущем голосовании по поправкам в Конституцию, в последние годы не наблюдали ни на одном электоральном мероприятии, пишет ТАСС со ссылкой на начальника областного избиркома Михаила Лебединского, прокомментировавшего данные на 15:00.

"65% для нас - это уже больше, чем когда-либо было по явке в современной истории", - гласит его цитата.

В регионе проголосовало свыше 899 тысяч человек, и при этом, по сведениям Лебединского, нарушений в ходе процедуры не имеется.

Отметим, что Петербург тоже демонстрирует высокую явку, сопоставимую с областной.