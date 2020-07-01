Памфилова поручила Горизбиркому Петербурга разобраться в инциденте с Френкелем

Глава Центризбиркома Элла Памфилова поручила Горизбиркому Петербурга тщательно разобраться в инциденте в УИК №2191, в котором корреспонденту "Медиазоны" Давиду Френкелю сломали руку, передает РИА "Новости".

Памфилова обратилась к главе ГИК Петербурга Виктору Миненко с просьбой "по своей линии получить все объяснительные" от членов УИК №2191.

"Когда этот конфликт возник, какие были основания для этого? Нам надо понимать причины. Мы, давайте, со своей стороны, по своей линии, в рамках своей компетенций расследуем то, что касается нас", - сказала Памфилова.

Она подчеркнула, что оценку произошедшему должны дать следственные органы, и заявила, что "сейчас не хочет комментировать" инцидент.

"Меня интересует, на каком он основании, почему он [Френкель] был не допущен, в чем причина конфликта, почему у членов комиссии, которые там присутствовали, возник с ним конфликт", - добавила Памфилова.

Миненко в ответ заявил, что причиной стал отказ журналиста регистрироваться в списке присутствующих при проведении голосования, и он якобы "искал почву для конфликта".

"И, конечно, здесь сработал человеческий фактор сотрудников полиции, которые, видимо, уже были на взводе. Но его никто там не выталкивал, не толкал, его просто поправили, он упал самостоятельно, как говорят полицейские, но дальше расследование покажет и даст оценку всем участникам конфликта", - сказал Миненко.

Памфилова попросила детально проработать все обстоятельства, "позицию наблюдателей, членов комиссии", чтобы "и впредь избегать этих ситуаций", "не допускать конфликтов или адекватно отвечать на провокации".

Полицейский применил силу к Френкелю 30 июня, когда решил вывести его из помещения УИК по просьбе председателя комиссии Валентины Ландышко. У журналиста сломана рука, он перенес операцию. О ситуации на УИК № 2191, где председатель избиркома отказывалась выставлять на всеобщее обозрение урны для переносного голосования, читайте в материале ЗАКС.Ру.

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