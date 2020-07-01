ГИК: Явка на голосовании по Конституции в Петербурге превысила 70%

Явка на голосовании по поправкам в Конституцию в Петербурге на 18:00 составила 70,7%, заявил представитель Горизбиркома Петербурга Григорий Марголин-Каганский. По данным ГИК, в Петербурге проголосовали более 2,7 млн граждан.

В 20:00 закрылись избирательные участки в Петербурге, Москве и других городах, живущих по московскому времени.

Ранее представитель Общественной палаты Петербурга Дмитрий Солонников заявил, что эксперты прогнозировали куда более низкую явку, чем зафиксировано: 40-50% за счет отъезда петербуржец в Ленобласть и отсутствия электронного голосования.