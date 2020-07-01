Памфилова объяснила публикацию первых результатов голосования по Конституции до завершения

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что ЦИК решил публиковать предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию, чтобы избежать разной интерпретации данных, передает "Интерфакс".

Памфилова пояснила, что сначала избирком так делать не планировал.

"Но поскольку агитация не регулируется, экзитполы не регулируются - а мы рекомендовали не публиковать экзитполы до того, как мы начнем подсчитывать голоса - поскольку ничего не запрещено, как только на Камчатке и Чукотке подсчитали голоса, вся эта информация есть у местных комиссий, у наблюдателей и каждый ее будет выдавать и интерпретировать, как только он это понимает", - сказала глава ЦИК.

По ее словам, если каждый будет публиковать информацию "разной степени точности", то может возникнуть путаница.

По данным ГАС "Выборы", на 18:28 после обработки части протоколов "за" проголосовали 78,67%, "против" - 28,31%. В Петербурге, сообщили в ЦИК, пока обработано 0,05% протоколов, их них "за" - 93,81%, "против" - 6,14%.

1 июля – основной день голосование по поправкам в Конституцию, участки закрылись в 20:00. До этого голосование проходило в течение семи дней, с 25 июня.