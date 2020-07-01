Голосование по поправкам в Конституцию завершилось по всей России

Голосование по поправкам в Конституцию по всей России завершено, в 21:00 закрылись участки в Калининградской области – самом западном регионе.

Россия расположена в 11 часовых поясах, от Камчатки, где +9 часов к московскому времени, до Калининграда, где время от московского отстает на час. Таким образом, россияне в общей сложности голосовали на протяжении почти суток.

ЦИК на 20:00 по московскому времени отчитался о введении 18,99% протоколов при явке по России 64,99%. По этим данным, "за" проголосовали 71,99% избирателей.