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Поправки в Конституцию

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1 июля, 22:35

Несколько десятков жителей Кудрово не успели проголосовать

фото ЗакС политика Несколько десятков жителей Кудрово не успели проголосовать

В Ленинградской области, на территории города Кудрово 1 июля после закрытия избирательного участка № 967 в 20-00 у его дверей осталось несколько десятков человек. Некоторые очевидцы говорят о примерно сотне не успевших проголосовать по изменению Конституции.

Администрация Заневского городского поселения сообщила, что члены УИК согласились выдать бюллетени тем, кто находился на территории избирательного участка на момент его закрытия, но с улицы никого не впускали. 

"Не смотря на то, что голосовать можно было всю неделю с 25 июня, а день общероссийского голосования 1 июля был выходным, прийти вовремя смогли не все. Тем не менее, председатель УИКа принял решение позволить реализовать свое право на голос всем, кто находился внутри участка на момент его закрытия", - говорится в новостной ленте профиля Заневского поселения "ВКонтакте".

Пользователи соцсетей, не сумевшие изъявить свою волю, рассказали, что на соседних участках таких проблем не возникало и заявили о плохой организации избирательного процесса со стороны УИК.

"На участке 967 стояло 4 стола для выдачи бланков. 3 стола стояли свободные и только в 1 шла выдача. Людей просто не звали к столам. Я ругалась. Мне сказали - "а разве люди не видят, что столы свободные?!?! Сами не идут". Никого не вызывали", - написала подписчица паблика "Жизнь в Кудрово".

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