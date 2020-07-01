ЦИК: 77% избирателей проголосовали за поправки в Конституцию по итогам обработки 77% протоколов

Центризбирком в информационном центре сообщил об обработке 77,73% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию. Пока за поправки, по официальным данным, проголосовали 77,73% избирателей, против – 21,46%.

Ранее стало известно, что в Ненецком автономном округе большая часть избирателей выступает против поправок.

Голосование по Конституции в России завершилось в 21:00 по московскому времени, когда закрылись участки в Калининградской области. В регионах участки закрывались в 20:00 по местному времени. 1 июля был основной день голосования, до этого оно также проходило в течение семи дней, с 25 июня.