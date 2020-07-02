Председатель УИК №54 требует перестать перепроверять документацию комиссии - обнаружено 8 лишних бюллетеней

Председатель участковой избирательной комиссии №54 Андрей Шуклин требует от членов УИК перестать перепроверять документацию участка, сообщила ЗАКС.Ру присутствующая на УИК Марина Васильева. Она рассказала, что по документам якобы не сходится количество выданных бюллетеней и число подписей в списках избирателей - остается 8 "лишних" бюллетеней:

- То есть в урнах есть какие-то бюллетени, за которые никто не расписывался, - сообщила она.

Со ссылкой на члена УИК Васильева добавила, что разница приходится на книги избирателей, голосовавших во дворах. Очевидица событий также рассказала, что председатель участкового избиркома взял списки избирателей и убежал с ними в кабинет. Он настаивает на переходе к подсчету бюллетеней, пояснила Васильева.

Кроме этого, она рассказала, что при регистрации на участке указала личный номер телефона. Сейчас при попытке записывать видео на УИК ей сразу начинают поступать несколько звонков в минуту из-за чего прерывается видеосъемка, сообщила Васильева. После этого участница событий на УИК №54 взяла телефон у члена комиссии для ведения съемки:

- В итоге мне дала свой телефон член комиссии. Я начала на него снимать. Мы сначала думали, совпадение это или нет, но когда председатель комиссии увидел, что у меня в руках другой телефон, то он тут же спросил, что это у меня за телефон и указала ли я модель этого телефона и номер в заявлении [на ведение видеосъемки]. Я сказала, что я указала, что просто буду осуществлять видеосъемку. И он спросил, тот ли это номер телефона. То есть у меня есть серьезные подозрения, что, когда я оставила этот номер, его начали тут же спамить.