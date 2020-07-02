На одном из участков в Москве приостановили подсчет голосов из-за подозрений на вброс

На УИК №2783 в Москве приостановлен подсчет голосов из-за подозрения на вброс бюллетеней, сообщил Мосгоризбирком в своем Telegram-канале.

Предполагаемый момент вброса зафиксировали камеры видеонаблюдения. На место выехали представители Мосгоризбиркома и ТИК района Раменки, к которому относится этот УИК.

"Подсчет голосов на данном УИК приостановлен. По выявленным обстоятельствам незамедлительно будет рассмотрен вопрос о признании бюллетеней в данном ящике для голосования недействительными", - сообщили в Мосгоризбиркоме.

ЦИК ранее отчитался об обработке 90% протоколов УИК по всей России, по предварительным данным, "за" проголосовали 77,93% избирателей, "против" - 21,27%.