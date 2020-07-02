Петербурженке отказали в голосовании по Конституции из опасений, что она проголосует дважды

Избирательница Алла Игнатенко не смогла проголосовать на УИК №272 в Выборгском районе из-за опасений комиссии насчет двойного голосования, сообщили "Наблюдатели Петербурга".

По словам Игнатенко, она заранее оформила открепительное удостоверение, поскольку собиралась уехать в Сочи на время голосования, но поездка отменилась. Она пришла на участок, попросила включить ее обратно в список избирателей, оставила свои паспортные данные председателю УИК и секретарю – и ее попросили вернуться через два часа, объяснив это тем, что нужно позвонить в Сочи, уточнить, не проголосовала ли Игнатенко там.

"На слово мы вам не верим, а двойное голосование нам не нужно", - привела Игнатенко слова представителя комиссии.

Она рассказала, что зашла на УИК снова около восьми вечера, и ей отказали в голосовании, поскольку члены комиссии до Сочи не дозвонились. Тогда Игнатенко заполнила заявление на включение в список избирателей и попросила дать ей письменное решение об отказе.

"Мне было велено подождать в коридоре, так как участок закрывался. Через пять минут по просьбе комиссии подошел сотрудник полиции и вывел меня с УИК", - рассказала Игнатенко, добавив, что полицейский назвал ее по имени.

Игнатенко написала жалобы в ТИК и ЦИК по факту произошедшего.