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Поправки в Конституцию

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4:11

Явка на действовавшем в администрации Калининского района участке составила 99,8%

фото ЗакС политика Явка на действовавшем в администрации Калининского района участке составила 99,8%

Из 1608 человек, включенных в список участников голосования по одобрению изменения Конституции на участке № 573 в Петербурге, проголосовали 1606. Явка здесь составила 99,8%. 

Эта УИК действует в офисе администрации Калининского района на улице Михайлова. За поправки проголосовали 1437 человек, против - 155. 14 бюллетеней признали недействительными. 

Процент явки на этом участке был высок и на губернаторских выборах в сентябре 2019 года. Тогда на УИК № 573 проголосовали 1822 из 1831 избирателя. 1330 из них - за Александра Беглова.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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