ЦИК обработал 99,9% бюллетеней: "за" поправки высказались 77,93% избирателей, "против" - 21,26%

Постфактум обработки 99,97% бюллетеней "за" внесение корректив в действующую Конституцию выступили 77,93% избирателей, "против" высказались 21,26% граждан, уведомляет ТАСС. Явка на электоральный процесс составила практически 65%.

Официальная часть голосования завершилась накануне, 1 июля. При этом предварительно можно было поучаствовать в "досрочном" плебисците, который стартовал 25 июня.

В системе ГАС "Выборы" указано, что по состоянию на 5 утра явка в Петербурге составила 74,74%.

По предварительной информации, в процессе приняли участие около 3,87 млн горожан. Выдано 2,896 млн бюллетеней.

"За" изменение Основного закона страны проголосовали 77,66% (2,24 млн граждан), "против" - 21,64%.

Испорченных (недействительных) бюллетеней насчитали 20 310 штук.