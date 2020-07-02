Дмитрий Гудков: Спецоперация по "обнулению" потерпела фиаско, Путин проиграл

Политик Дмитрий Гудков представил свою позицию относительно прошедшего конституционного плебисцита. По его мнению, даже несмотря на то, что постфактум ничего не изменилось, а голосование было всего лишь "ширмой", Владимир Путин, затеявший весь процесс, прогадал: на фоне всего происходившего стала четко вырисовываться новая политическая сила - граждане, готовые сказать "Нет!".

Гудков напомнил, что независимые экзитполы показали, что множество людей выступили против внесения поправок в Конституцию.

"Вчера Путин проиграл. Сделал очередной ложный шаг. Спецоперация по "обнулению" потерпела фиаско. Конечно, цифры, нарисованные в багажниках авто, пеньках и тележках из магазинов, красивые, но обман уж слишком очевиден. На тех немногочисленных участках, где были наблюдатели, Путин проиграл. Что в итоге? Впечатлил нас Путин масштабами народной любви? Только создал вторую по влиянию в стране политическую силу, которая называется "Нет!". И, похоже, эти три буквы (если не другие три) становятся очень перспективными в российской политике", - делится соображениями Гудков на просторах своего Telegran-канала.

Политик считает, что на сегодняшний день всем несогласным с происходящими в стране изменениями стоит наконец объединиться ради создания новой политической силы, прекратить извечные споры и, конечно же, не признавать итоги "фейкового плебисцита".

Добавим, согласно последней информации, после обработки 99,9% бюллетеней "за" внесение корректив в действующую Конституцию выступили 77,93% избирателей, "против" высказались 21,26% граждан.