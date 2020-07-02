На участке, где голосовал Путин, поправки к Конституции одобрили 54% избирателей

В расположенном в Российской академии наук избирательном участке №2151, в котором осуществлял своё волеизъявление Владимир Путин, "за" внесение предложенных им корректив Конституции высказались лишь 54,5% избирателей.

Президент поучаствовал в плебисците накануне, 1 июля. На участок он пришел без средств индивидуальной защиты - согласно установленным правилам, за данный проступок полагается штраф. Позднее кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков пояснил, что это не связано с тем, что Путин пренебрегает мерами безопасности: "Президент полностью доверяет санитарным мерам, принимаемым на каждом участке".

Сегодня, 2 июля, ЦИК подвел итоги плебисцита: поправки поддержали 77,92% граждан, против выступили 21,27%.