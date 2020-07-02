Источники РБК в Кремле - о прошедшем голосовании по Конституции: Это триумф

Близкие к аппарату главы государства источники РБК назвали крайне успешным исход конституционного плебисцита, посколько никто не ожидал, что в условиях сложной экономической ситуации, вызванной, в том числе, эпидемией коронавируса, открытием дачного сезона, итоги окажутся настолько высокими.

"Это триумф", - охарактеризовал происходящее один из собеседников издания.

Сегодня, 2 июля, ЦИК подвел итоги плебисцита: поправки поддержали 77,92% граждан, против выступили 21,27%.

В числе прочих - 77,66% петербуржцев одобрили предлагаемые властью изменения.