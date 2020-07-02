Памфилова ответила критикам голосования по Конституции: Нам не в чем оправдываться

Руководитель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова полагает, что все высказанные в адрес вверенного ей органа претензии относительно прошедшего голосования по изменению Конституции несущественны, делится РИА "Новости".

"Нам не в чем оправдываться", - убеждена чиновница.

В то же время ЦИК готов внять любой критике процесса - только, если она будет конкретизирована и подкреплена существенными доказательствами.

"Мы, кстати, очень любим критиков, которые по существу нас критикуют, и позволяют нам совершенствовать систему", - добавила глава Центризбиркома.

Сегодня ЦИК подвел итоги плебисцита: "новые" поправки в Конституцию поддержали 77,92% граждан, против выступили 21,27%.

В числе прочих - 77,66% петербуржцев одобрили предлагаемые властью изменения.