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Поправки в Конституцию

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14:45

Горизбирком утвердил итоги голосования по поправкам в Конституцию

фото ЗакС политика Горизбирком утвердил итоги голосования по поправкам в Конституцию

Санкт-Петербургская избирательная комиссия утвердила итоги голосования по поправкам в Конституцию на заседании 2 июля. Глава Горизбиркома Виктор Миненко заявил, что всего в плебисците в Петербурге приняло участие 2,8 млн избирателей. Из них за поправки проголосовало 2,24 млн человек, а против - 624 тысячи, сообщил Миненко. То есть поддержали изменения Конституции 77,66%, а не поддержали - 21,63%.

Председатель Горизбиркома на заседании отметил, что таким образом Петербург проголосовал за развития России:

- Город проголосовал за развитие страны, за детей и внуков, за благополучие и достойную жизнь, за память предков, за суверенитет России, за будущее нашей нации.

По мнению Миненко, процесс и подведение итогов голосования были легитимными и открытыми.

При этом, член Горизбиркома Олег Зацепа сообщил, что в городскую комиссию за время проведения голосования поступило 102 обращения, среди которых есть заявления и жалобы. Подвести итоги голосования данные обращения не мешают, отметил Зацепа.

Он заявил, что до подведения итогов Санкт-Петербургская избирательная комиссия должна рассмотреть только те обращения, которые касаются установления итогов "непосредственно нижестоящими комиссиями" - то есть территориальными. Заявлений на какие-либо нарушения при подведении итогов ТИК не поступало, отметил член ГИК:

- В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступило несколько обращений, которые содержат подобные сведения, подобные предположения относительно участковых комиссий, и они были направлены для рассмотрения в территориальные комиссии. А вот обращения, которые указывали бы на нарушения установленного порядка общероссийского голосования алгоритма установления итогов территориальными в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию на поступило ни одного. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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