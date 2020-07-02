"Оперативно": В Кремле рассказали, когда Путин подпишет пакет поправок к Конституции

Российский глава Владимир Путин в ближайшее время намерен узаконить пакет одобренных народом поправок, вносимых в Основной закон страны, заверил кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Чиновник отметил, что соответствующий случаю документ будет подписан "оперативно", передает РИА "Новости".

ЦИК уже подвел итоги плебисцита: "новые" поправки в Конституцию поддержали 77,92% граждан, против выступили 21,27%.

Изначально общероссийского голосование по внесению корректив в действующую Конституцию предполагалось провести 22 апреля, однако это не позволила сделать складывавшаяся эпидемиологическая обстановка, вызванная пандемией коронавируса. В начале июня Путин подписал указ о переносе плебисцита на 1 июля.

В числе ключевых поправок имеется одна, предполагающая обнуление президентских сроков Путина, что позволит ему - при желании - баллотироваться на выборах, и в случае победы - оставаться " у руля" вплоть до 2036 года.