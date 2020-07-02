Путин в новом обращении поблагодарил поддержавших изменение Конституции

Президент Владимир Путин обратился к россиянам после голосования по Конституции, поблагодарив тех, кто поддержал поправки, обращение транслировали российские телеканалы.

"Спасибо вам большое за поддержку и доверие", - сказал Путин.

Он напомнил, что после развала Советского Союза прошло "по историческим меркам" немного времени, и современная Россия "находится еще в стадии формирования, становления". Это касается "и политической системы, и экономики, и так далее", отметил Путин.

По словам Путина, Россия пока "еще очень уязвима", и нужна "внутренняя стабильность и время для укрепления страны, всех ее институтов". Он еще раз поблагодарил тех, кто поддержал поправки в Конституцию. При этом он заявил, что понимает тех, кто выступил против поправок.

"Люди часто сталкиваются с несправедливостью, с черствостью, с безразличием. Многие живут еще очень трудно и сложно, а нам, руководству страны, при этом часто кажется, что мы делаем все возможное. Но нет. Жизнь показывает другое, жизнь показывает, что мы часто недорабатываем, а должны действовать быстрее, точнее, организованнее и эффективнее", - сказал Путин.

ЦИК огласит официальные результаты голосования 3 июля. После обработки 100% протоколов избирком сообщил, что поправки поддержали 77,92% проголосовавших, против высказались 21,27% избирателей.

Внести изменения в Конституцию Путин предложил в январе в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Среди более чем 200 предложенных поправок есть касающиеся семейных ценностей, защиты животных, социальных, регламентирующих требования к чиновникам и депутатам. Выделяется одна, которая позволяет обнулить президентские сроки Путина и дать ему возможность оставаться президентом до 2036 года в случае переизбрания.