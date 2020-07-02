В Псковской области подвели итоги голосования с учетом "особого мнения": поправки поддержали 78% граждан

Избирательная комиссия Псковской области подвела окончательные итоги конституционного голосования: предложенные властями поправки поддержали 78,69% граждан, обратного мнения придержались 20,59%. На плебисцит явились 56,23% избирателей

Финальную версию протокола комиссия подписала с учетом "особого мнения" члена облизбиркома от партии "Яблоко" Елены Маятниковой, которая сообщила, что при внесении корректив в Основной закон страны "были нарушены как процедуры принятия поправок, так и нормы вступления их в силу".

Несмотря на позицию Маятниковой, большинством голосов членов Псковского избиркома черта под голосованием была подведена.

ЦИК уже отчитался об итогах плебисцита: "новые" поправки в Конституцию поддержали 77,92% граждан, против выступили 21,27%.