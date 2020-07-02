Член ГИК Фесик считает нужным отменить итоги придомового голосования по Конституции в Петербурге

Член Горизбиркома с правом решающего голоса от "Справедливой России" Екатерина Фесик выразила особое мнение, в котором указала, что считает "придомовое" голосование по поправкам в Конституцию нелегитимным, и его результаты следует признать недействительными.

Фесик подчеркнула, что при проведении придомового голосования не было организовано каких-либо действенных механизмов полноценного наблюдения за процедурой. К тому же, напомнила она, вопреки федеральному законодательству, голосовать на придомовых территориях разрешили одновременно с проведением голосования в помещениях УИКах за один день.

Соблюдение законности и порядка придомового голосование оказалось исключительно делом доброй воли членов комиссий, которые проводили процедуру, и в таких обстоятельствах пресечь их возможную недобросовестность было практически невозможно, считает член ГИК. По ее мнению, результаты голосования на придомовых территориях в Петербурге следует признать недействительными.

Фесик выразила сожаление, что механизмы для наблюдения за голосованием были существенно урезаны по сравнению с возможностями, которые дает законодательство о выборах и референдуме. Порядок получения статуса наблюдателя на голосовании определялся лишь актом Общественной палаты, которая не не является органом государственной власти и не может наделяться полномочиями по регламентированию порядка реализации конституционных прав граждан, напомнила она.

ЦИК огласит официальные результаты голосования 3 июля. После обработки 100% протоколов избирком сообщил, что поправки поддержали 77,92% проголосовавших, против высказались 21,27% избирателей.