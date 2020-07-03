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13:05

Четырбок посоветовал продавцам закрывающихся "наливаек" торговать книгами или соком

фото ЗакС политика Четырбок посоветовал продавцам закрывающихся "наливаек" торговать книгами или соком

На заседании комитета по законодательству петербургского парламента 3 июля снова обсудили инициативу о борьбе с "наливайками". Законопроект, запрещающий точкам общепита торговать спиртным в случае, если залы их обслуживания не превышает 50 кв. м, ранее прошел два чтения городского Заксобрания. Инициатива распространяется на заведения, действующие в жилых домах и на прилегающих к ним территориях.

Перед третьим чтением автор проекта закона, единоросс Денис Четырбок предложил принять поправку, которая отодвигает вступление в силу нового правила с 2020 на начало 2021 года. Депутат объяснил, что за полгода предприниматели смогут понять, как им работать дальше.

- Может быть кто-то захочет вместо алкоголя заняться продажей книг или свежевыжатых соков. Алкоголь, ведь, самое простое продавать, - отметил Четырбок.

Его однопартиец Алексей Цивилев заметил, что, судя по публикациям в СМИ, предпринимательское сообщество обеспокоено новой инициативой. Четырбок на это заметил, что тоже получал обращения "от людей, которые называют себя представителями малого и среднего бизнеса". Эти люди, по словам депутата, жаловались, что из-за нового законопроекта закроются добропорядочные заведения, но конкретных примеров никто не назвал.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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