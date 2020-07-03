СМИ: На двух участках в Петербурге заподозрили перепись итогов голосования по поправкам в Конституцию

На двух избирательных участках в Петербурге протоколы по голосованию по поправкам в Конституцию не совпадают с данными, введенными в систему ГАС "Выборы", выяснили "Открытые медиа".

Издание ознакомилось с двумя заверенными копиями протоколов с УИК № 337 и № 362. В первом случае, согласно протоколу, всего проголосовали 1524 человека, из которых за поправки высказались 1228 человек (80,5%), против – 292 (19,1%). В ГАС "Выборы" появились другие данные по этому участку: 1410 проголосовавших, из которых 1061 человек (75,36%) поддержали поправки, 344 человека (24,43%) – нет.

На участке № 362 в протоколе указано, что проголосовали 1424 человека, из которых 965 (67,7%) поддержали поправки, 433 (30,4%) выступили против. В ГАС "Выборы" внесены данные о 1460 проголосовавших, из которых 1108 (75,99%) проголосовал "за", 331 (22,7%) – "против".

Источники в нескольких ТИКах сказали, что изменение протоколов – ситуация неуникальная, и некоторых тоже просили изменить данные. Один из источников утверждает, что его просили снизить цифры на участке, "потому что слишком много людей получилось за поправки", но это было сделать невозможно, поскольку присутствовали наблюдатели. Собеседники издания утверждают, что иногда менялось количество избирателей, а не сами цифры. Горизбирком информацию пока не прокомментировал, попросив лишь прислать копии протоколов.

3 июля ЦИК утвердил результаты голосования по поправкам в Конституцию, которое прошло с 25 июня по 1 июля. Согласно им, за поправки высказались 77,92% избирателей. Теперь изменения в Конституцию вступят в силу 4 июля.