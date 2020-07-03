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Поправки в Конституцию

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18:39

Дмитрий Быков: Мы проснулись в стране с неработающим законом

фото ЗакС политика Дмитрий Быков: Мы проснулись в стране с неработающим законом

Публицист и писатель Дмитрий Быков сделал для себя выводы из поддержки населением России поправок в Конституцию, что, согласно официальным данным, имело место 1 июля. Произошедшее важно для него в первую очередь с психологической точки зрения. В частности, он оперирует доводом, что, если разрешить ношение оружия, то участятся перестрелк. Исходя из этого, по его мнению, если принять не очень хороший нормативный акт, то участятся не самые хорошие явления.

"Мы проснулись в стране, в которой закон не работает, он не работал и до этого, но теперь такое положение признано нормой, принято, как официальное. И поэтому, понимаете, в сегодняшней России добиться исполнения какого бы то ни было закона будет уже крайне сложно. В общем, надо признать откровенно, что мы существуем сейчас в системе заново формирующейся этики, и эту этику придется формировать, без преувеличения, с нуля", - рассудил он в авторской радиопрограмме.

В ближайшем будущем Быков прогнозирует реформу уголовного кодекса: ему кажется, что кто-нибудь из наиболее одиозных думских депутатов способен вернуть в повестку идею о снятии моратория на смертную казнь и что эта инициатива имеет все шансы получить развитие.

Отметим, что поправки, как объявил президент Владимир Путин, вступят в субботу 4 июля - в день, когда отмечается обретение независимости США.

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