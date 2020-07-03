Клишас пообещал внести законопроект, позволяющий голосовать в течение нескольких дней

Член Совета Федерации, один из главных авторов поправок в Конституцию Андрей Клишас подтвердил журналистам, что в скором времени Федеральное собрание начнет обсуждать законодательную инициативу, согласно которой выборы разрешается проводить несколько дней подряд.

"Требуется анализ применения новых правил. В избирательном законодательстве все должно быть внимательно проработано", - добавил чиновник, которого цитирует "Интерфакс".

Он считает, что распространить продвигаемое им правило на выборы всех уровней.

Отметим, что в отечественной практике это ноу-хау впервые было апробировано на минувшей неделе: всроссияне имели возможность, никак это специально не объясняя, голосовать за или против поправок в Конституцию в течение семи дней. В итоге одобривших поправки насчитали почти 78 процентов. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко признала эксперимент удачным и перспективным. Клишас с ней солидарен.

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