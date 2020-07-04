Опубликована обновленная Конституция с внесенными поправками

Обновленная версия Конституции с внесенными в нее поправками опубликована на официальном интернет-портале правовой информации, документ вступил в силу.

"Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года", - указано на первой странице документа.

3 июля ЦИК утвердил результаты голосования по поправкам в Конституцию, которое прошло с 25 июня по 1 июля. Согласно им, за поправки высказались 77,92% избирателей.

Внести изменения в Конституцию Путин предложил в январе в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Среди более чем 200 предложенных поправок есть касающиеся семейных ценностей, защиты животных, социальных, регламентирующих требования к чиновникам и депутатам. Выделяется одна, которая позволяет обнулить президентские сроки Путина и дать ему возможность оставаться президентом до 2036 года в случае переизбрания.