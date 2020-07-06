Чибис поручил найти распространителей фейков о закрытии Мурманска на COVID-карантин

Глава Мурманской области Андрей Чибис опроверг публикуемую в социальных сетях информацию о якобы закрытии региональной столицы на въезд и выезд из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Во время заседания оперативного штаба он подчеркнул, что решение о внедрении жестких карантинных мер ещё даже не обсуждалось в местном правительстве, даже несмотря на то, что врачи прогнозировали рост заражений в Мурманске.

"Я прошу провести соответствующую проверку на предмет привлечения к ответственности за распространение фейковых новостей. Если какое-либо решение принимается, мы всегда об этом сообщаем заблаговременно", - заверил Чибис.

Под конец заседания губернатор поручил министру здравоохранения Мурманской области Дмитрию Панычеву разобраться с жалобами на медленную работу скорой помощи.

По последним данным, в регионе официально известно о 6038 случаях заболевания коронавирусом.