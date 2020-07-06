Вологодского активиста и экс-депутата задержали из-за двойного голосования по Конституции

Вологодские правоохранители задержали активиста и бывшего депутата городского заксобрания Евгения Доможирова из-за опубликованной им видеозаписи о двойном голосовании во время плебисцита по изменению Конституции, информирует "МБХ медиа".

На данный момент Доможиров дает показания по ст. 5.22 КоАП (Незаконное получение бюллетеня) и статье 142 УК РФ (Фальсификация избирательных документов).

По словам активиста, в размещенном им ролике не показан момент двойного голосования.

В то же время соратник Доможирова Евгений Лапин оповестил, что им также интересовались полицейские, требовавшие прийти в участок, однако он отказался, пояснив, что не посетит отделение без повестки.