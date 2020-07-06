18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:14

Фигуранта "московского дела" Лесных ударили в СИЗО электрошокером в пах за незнание правил уборки

фото ЗакС политика Фигуранта "московского дела" Лесных ударили в СИЗО электрошокером в пах за незнание правил уборки

Сотрудник тверского СИЗО ударил фигуранта "московского дела" Егора Лесных электрошокером в пах из-за того, что он не соблюдал правила ежедневной уборки камеры, поделился адвокат "Общественного вердикта" Эльдар Гароз.

Лесных сообщил ему, что не убирался в камере три раза в день, поскольку не знал о существовании такого предписания. В результате ФСИНовец проучил его, применив спецсредство.

Гароз пообещал добиться возбуждения уголовного дела по данному происшествию. 

Напомним, в начале декабря 2019 года Лесных дали 3 года колонии общего режима по ст. 318 УК РФ, обвинив его в применении в составе группы лиц не опасного для жизни и здоровья насилия в отношении правоохранителя.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

23 июня, 12:51 Суд отклонил жалобу на СК девушки, которую полицейский ударил в живот на митинге

23 июня, 11:49 Котова отправили в ШИЗО после того, как он не поздоровался с сотрудником колонии

19 июня, 17:21 Защита Егора Жукова обжаловала его приговор в кассационном суде

27 мая, 13:59 Прокуратура извинилась перед бывшим фигурантом "московского дела"

22 мая, 15:22 ЕСПЧ зарегистрировал жалобу блогера Синицы, осужденного за твит о детях силовиков

20 мая, 18:57 Суд обосновал приговор Котову его "деструктивным поведением"

18 мая, 18:05 Суд отказался смягчать часть неотбытого наказания фигуранту "московского дела" Беглецу

30 апреля, 14:05 Фигуранта "московского дела" Малышевского этапировали в колонию в Удмуртии

29 апреля, 14:50 Дизайнер, которому сломали ногу при задержании в Москве, подал жалобу в ЕСПЧ

20 апреля, 17:11 Фигурант "московского дела" Чирцов вышел на свободу


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
16:59 КСП сократит расходы бюджета на несколько десятков миллионов рублей

16:55 Комик Данила Поперечный заявил о готовности "погасить" штраф Прокопьевой

16:25 Зять Мишустина подал на Навального в суд

16:10 Беглов поздравил "Зенит" с победой в футбольной премьер-лиге

15:55 Пострадавшего от полиции на УИКе журналиста Френкеля выписали из больницы

15:39 Православные активисты попросят полицию проверить клип про Христа

14:56 Петербургскую поликлинику наказали за заражение сотрудников COVID-19

14:33 Комитет по тарифам Ленобласти лишился своего руководителя

14:14 Фигуранта "московского дела" Лесных ударили в СИЗО электрошокером в пах за незнание правил уборки

13:52 Москвичи собрались возле суда, где слушается дело о совхозе Грудинина

13:50 Столичный суд оставил лидера движения "За новый социализм" Платошкина под арестом

13:18 ЕСПЧ коммуницировал жалобу Жанны Немцовой на расследование убийства ее отца

12:57 Вологодского активиста и экс-депутата задержали из-за двойного голосования по Конституции

12:40 Тихонова добивается введения штрафов за парковку возле мусорных баков

12:28 В Смольном объяснили высокую смертность от COVID-19 в Петербурге

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru