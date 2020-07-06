Фигуранта "московского дела" Лесных ударили в СИЗО электрошокером в пах за незнание правил уборки

Сотрудник тверского СИЗО ударил фигуранта "московского дела" Егора Лесных электрошокером в пах из-за того, что он не соблюдал правила ежедневной уборки камеры, поделился адвокат "Общественного вердикта" Эльдар Гароз.

Лесных сообщил ему, что не убирался в камере три раза в день, поскольку не знал о существовании такого предписания. В результате ФСИНовец проучил его, применив спецсредство.

Гароз пообещал добиться возбуждения уголовного дела по данному происшествию.

Напомним, в начале декабря 2019 года Лесных дали 3 года колонии общего режима по ст. 318 УК РФ, обвинив его в применении в составе группы лиц не опасного для жизни и здоровья насилия в отношении правоохранителя.