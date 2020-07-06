Пострадавшего от полиции на УИКе журналиста Френкеля выписали из больницы

Фотокорреспондента "Медиазоны" Давида Френкеля, повредившего руку на избирательном участке после атаки на него полицейских, выписали из больницы. Вдобавок к этой новости издание приложило фотографию его рентгеновского снимка, на котором отчетливо виден перелом плеча.

"Это когда всякие нехорошие люди будут говорить, про симулянта и якобы перелом", - прокомментировал фотографию главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов.

Скандальный инцидент, весть о котором дошла до президентского пресс-секретаря имел место на УИК № 2191 в Центральном районе 30 июня. В ходе препирательств с членами избиркома последние попросили силовиков выдворить Френкеля с участка. Когда он стал фотографировать жетон полицейского с близкого расстояния, тот при помощи коллеги повалил журналиста на пол, после чего Френкелю потребовлась скорая помощь.