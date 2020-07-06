18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

15:55

Пострадавшего от полиции на УИКе журналиста Френкеля выписали из больницы

фото ЗакС политика Пострадавшего от полиции на УИКе журналиста Френкеля выписали из больницы

Фотокорреспондента "Медиазоны" Давида Френкеля, повредившего руку на избирательном участке после атаки на него полицейских, выписали из больницы. Вдобавок к этой новости издание приложило фотографию его рентгеновского снимка, на котором отчетливо виден перелом плеча.

"Это когда всякие нехорошие люди будут говорить, про симулянта и якобы перелом", - прокомментировал фотографию главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов.

Скандальный инцидент, весть о котором дошла до президентского пресс-секретаря имел место на УИК № 2191 в Центральном районе 30 июня. В ходе препирательств с членами избиркома последние попросили силовиков выдворить Френкеля с участка. Когда он стал фотографировать жетон полицейского с близкого расстояния, тот при помощи коллеги повалил журналиста на пол, после чего Френкелю потребовлась скорая помощь.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

12:57 Вологодского активиста и экс-депутата задержали из-за двойного голосования по Конституции

11:50 Навальный не понимает, зачем нужен митинг 15 июля

11:31 Гудков: Раньше Путин тянул элиту за счет рейтинга, а теперь тянут его

5 июля, 16:51 В Казани арестовали активиста за пикетирование против поправок к Конституции

5 июля, 15:50 "Мина замедленного действия": Путин - о старой версии Конституции

4 июля, 10:11 Опубликована обновленная Конституция с внесенными поправками

3 июля, 21:10 Полиция аннулировала заявление на члена ТИК №6 Людмилу Прейман - ее отпустили

3 июля, 19:06 Клишас пообещал внести законопроект, позволяющий голосовать в течение нескольких дней

3 июля, 18:52 Члена ТИК №6 не пустили к кабинету комиссии и везут в 54 отдел полиции

3 июля, 18:44 В администрации Центрального района столпились наблюдатели за всероссийским голосованием


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
16:59 КСП сократит расходы бюджета на несколько десятков миллионов рублей

16:55 Комик Данила Поперечный заявил о готовности "погасить" штраф Прокопьевой

16:25 Зять Мишустина подал на Навального в суд

16:10 Беглов поздравил "Зенит" с победой в футбольной премьер-лиге

15:55 Пострадавшего от полиции на УИКе журналиста Френкеля выписали из больницы

15:39 Православные активисты попросят полицию проверить клип про Христа

14:56 Петербургскую поликлинику наказали за заражение сотрудников COVID-19

14:33 Комитет по тарифам Ленобласти лишился своего руководителя

14:14 Фигуранта "московского дела" Лесных ударили в СИЗО электрошокером в пах за незнание правил уборки

13:52 Москвичи собрались возле суда, где слушается дело о совхозе Грудинина

13:50 Столичный суд оставил лидера движения "За новый социализм" Платошкина под арестом

13:18 ЕСПЧ коммуницировал жалобу Жанны Немцовой на расследование убийства ее отца

12:57 Вологодского активиста и экс-депутата задержали из-за двойного голосования по Конституции

12:40 Тихонова добивается введения штрафов за парковку возле мусорных баков

12:28 В Смольном объяснили высокую смертность от COVID-19 в Петербурге

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru