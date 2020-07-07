ЕСПЧ признал необоснованным миллионный штраф депутату Рашкину по иску Володина

Страсбургский суд счел нарушением статьи 10 Европейской конвенции по правам человека о свободе выражения мнений присвоенный депутату Валерию Рашкину штраф по иску спикера Госдумы Вячеслава Володина.

ЕСПЧ обязал выплатить парламентарию 7800 евро компенсации.

Рашкин проиграл суд Володину в 2010 году. Тогда его обязали выплатить 1 млн рублей компенсации по иску о защите чести и достоинства.

Возмущение у нынешнего спикера парламента вызвало выступление коммуниста на ноябрьском митинге 2009 года.

"Мы отмечаем как минимум шесть преступлений перед народом, перед русской нацией этой власти, начиная от Ельцина с его камарильей и заканчивая Путиным и Медведевым. Все эти преступления лежат тяжелым грузом на власти, которая совершила переворот в 1991 году. На Ельциных, Володиных, Слисках, Медведевых, Путиных. Кровью они должны смыть этот позор, который они нам здесь навязали", - взывал тогда Рашкин.

Оскорбившись содержимым спича коммуниста, Володин и обратился с иском в суд, так как, по его мнению, высказанная Рашкиным позиция "опорочила" его.

Депутат пытался оспорить решение, но всегда терпел фиаско. В итоге он подал жалобу в ЕСПЧ, которая была коммуницирована в 2016 году.