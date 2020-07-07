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12:27

ЕСПЧ признал необоснованным миллионный штраф депутату Рашкину по иску Володина

фото ЗакС политика ЕСПЧ признал необоснованным миллионный штраф депутату Рашкину по иску Володина

Страсбургский суд счел нарушением статьи 10 Европейской конвенции по правам человека о свободе выражения мнений присвоенный депутату Валерию Рашкину штраф по иску спикера Госдумы Вячеслава Володина.

ЕСПЧ обязал выплатить парламентарию 7800 евро компенсации.

Рашкин проиграл суд Володину в 2010 году. Тогда его обязали выплатить 1 млн рублей компенсации по иску о защите чести и достоинства.

Возмущение у нынешнего спикера парламента вызвало выступление коммуниста на ноябрьском митинге 2009 года.

"Мы отмечаем как минимум шесть преступлений перед народом, перед русской нацией этой власти, начиная от Ельцина с его камарильей и заканчивая Путиным и Медведевым. Все эти преступления лежат тяжелым грузом на власти, которая совершила переворот в 1991 году. На Ельциных, Володиных, Слисках, Медведевых, Путиных. Кровью они должны смыть этот позор, который они нам здесь навязали", - взывал тогда Рашкин.

Оскорбившись содержимым спича коммуниста, Володин и обратился с иском в суд, так как, по его мнению, высказанная Рашкиным позиция "опорочила" его. 

Депутат пытался оспорить решение, но всегда терпел фиаско. В итоге он подал жалобу в ЕСПЧ, которая была коммуницирована в 2016 году.

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