Суд отложил заседание по делу "Нового величия", у одного из фигурантов - подозрение на коронавирус

Люблинский суд Москвы отложил заседание по делу "Нового величия" до 14 июля из-за отсутствия двух обвиняемых из четырех, сообщает "Новая газета" в Telegram-канале судебных трансляций.

У одного из фигурантов дела, Дмитрия Полетаева, подозрение на коронавирус, передает "МБХ медиа" со ссылкой на адвоката Максима Пашкова. По его словам, у Полетаева поднялась температура. У еще одного фигуранта, Вячеслава Крюкова, камера в СИЗО на карантине, и он невывозной, сказал адвокат.

На этом заседании прокуратура должна была запросить сроки фигурантам дела.

По делу "Нового величия" проходят десять жителей Москвы. Их обвиняют в участии в экстремистском сообществе. Фактически молодые люди общались на политические темы в Telegram-чате и встречались офлайн. Человека, который предложил ребятам объединиться в организацию и разработал устав, считают сотрудником спецслужб. При этом две государственные экспертизы заключили, что в листовках и программе движения нет призывов к экстремизму.