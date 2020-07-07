На столичной акции в поддержку Сафронова задержаны 12 человек

Столичная полиция задержала уже 12 человек на стихийной акции в поддержку заподозренного в государственной измене журналиста Ивана Сафронова, делится "Медиазона".

В автозаки угодили корреспонденты "Коммерсанта" Елена Черненко, Кира Дюрягина, Марианна Беленькая и Александра Черных. Аналогичная участь постигла Ольгу Чуракову из "Проекта", Галину Сахаревич из "Батеньки, да вы трансформер", Полину Никольскую из Reuters, Анну Зиброву, Никиту Гирина, Алину Дидковскую, Майю Седову, Марию Кузнецову.

Сафронова привезли на заседание по избранию ему меры пресечения в Лефортовский суд. Своей вины журналист не признает.

По версии ФСБ, Сафронов мог передавать "представителю спецслужбы одной из стран НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России".